Пашинян заявил о готовности обменять с Баку пленных по принципу «всех на всех»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана обменять пленных с Азербайджаном по принципу «всех на всех». Его слова приводит РИА Новости.
В то же время Пашинян отметил, что Баку использует эту проблему в политических целях. Несмотря на это, Ереван готов к работе с соседями по возвращению пленных.
Армянский премьер также заявил, что страна обращается по этому поводу в различные международные правовые инстанции, и он не удовлетворен процессом возвращения пленных.
Согласно его статистике, в Армению с 2020 года вернули более ста пленных солдат.
Ранее Пашинян заявил, что в азербайджанских школах Армению стали называть Западным Азербайджаном. Слова армянского политика приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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