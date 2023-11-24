Пашинян заявил о готовности обменять с Баку пленных по принципу «всех на всех»

В то же время Пашинян отметил, что Баку использует эту проблему в политических целях. Несмотря на это, Ереван готов к работе с соседями по возвращению пленных.

Армянский премьер также заявил, что страна обращается по этому поводу в различные международные правовые инстанции, и он не удовлетворен процессом возвращения пленных.

Согласно его статистике, в Армению с 2020 года вернули более ста пленных солдат.

Ранее Пашинян заявил, что в азербайджанских школах Армению стали называть Западным Азербайджаном. Слова армянского политика приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

