Стало известно о споре Лукашенко и Пашиняна на заседании саммита ЕАЭС
Белорусский лидер Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян обменялись колкостями, сообщает РИА Новости.
Это произошло во время заседания Высшего евразийского экономического совета.
Глава правительства Армении во время заседания заявил, что его делегация не поедет на саммит в Минск в 2025 году. Лукашенко поинтересовался, с чем это связано. «Далеко до Минска? Или некому вас подвезти? Ну мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — ответил глава Белоруссии. Пашинян указал, что уже выступал с заявлением о своём решении.
В июне 2024 года Пашинян заявил, что ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию, пока страну возглавляет Лукашенко.
Ранее Пашинян заявил, что не будет присутствовать на неформальном саммите СНГ из-за коронавируса, который выявили у него на минувшей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru