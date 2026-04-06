Лукашенко призвал ОДКБ быть очень корректной в работе с Арменией
Наряду с определёнными достижениями в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть и проблемные вопросы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На встрече с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым он отметил, что одним из таких вопросов являются взаимоотношения организации с Арменией.
Как пишет RT, Лукашенко указал, что Ереван «вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ», однако пока не выходит из неё.
«В Армении сложная ситуация в этом плане, особенно в электоральный период... нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией», - заключил белорусский лидер.
Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения вряд ли выйдет из ОДКБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Сбой у банков в России связали с DDOS-атаками с территории США
- Трамп отказался превращать Канаду в 51-й штат США
- Осужденный соучастник теракта в «Крокус Сити Холле» покончил с собой в СИЗО
- РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers в Москва-Сити
- Центробанк РФ объявил о старте всероссийской акции «Монетная неделя»
- Звезду сериала «СашаТаня» Валентину Рубцову внесли в базу «Миротворца»
- Неадекватный вес: Почему подросткам опасно заниматься пауэрлифтингом
- Правительство РФ включило онковакцины в систему ОМС
- «Ирония и мечты»: Заявления о 6G в России сравнили с шуткой из интернета