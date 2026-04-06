Лукашенко призвал ОДКБ быть очень корректной в работе с Арменией

На встрече с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым он отметил, что одним из таких вопросов являются взаимоотношения организации с Арменией.

Как пишет RT, Лукашенко указал, что Ереван «вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ», однако пока не выходит из неё.

«В Армении сложная ситуация в этом плане, особенно в электоральный период... нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией», - заключил белорусский лидер.

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения вряд ли выйдет из ОДКБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

