Кабмин удвоит финансирование ипотеки для Донбасса и приграничных регионов РФ

Он напомнил, что на текущий год на субсидирование ставки по ипотеке, а также страхование помещений, жизни и здоровья заёмщиков в указанных регионах в бюджете заложено пять млрд рублей.

«Удвоим предусмотренную сумму», - сказал глава правительства, добавив, что принятое решение распространяется также на жителей приграничных регионов РФ, а именно Белгородской и Курской областей.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

