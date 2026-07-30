Кабмин удвоит финансирование ипотеки для Донбасса и приграничных регионов РФ

Российский кабмин удвоит финансирование льготной ипотеки для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Он напомнил, что на текущий год на субсидирование ставки по ипотеке, а также страхование помещений, жизни и здоровья заёмщиков в указанных регионах в бюджете заложено пять млрд рублей.

«Удвоим предусмотренную сумму», - сказал глава правительства, добавив, что принятое решение распространяется также на жителей приграничных регионов РФ, а именно Белгородской и Курской областей.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
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