Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета Безопасности страны, сообщает пресс-служба армянского Совбеза.

Минобороны Азербайджана призвало население удалиться от военных объектов в Карабахе

В сообщении говорится, что главной темой встречи является ситуация в Нагорном Карабахе.

«В повестке заседания обсуждаются широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха», - указали в Совбезе Армении.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияНикол Пашинян

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