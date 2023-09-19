Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

В сообщении говорится, что главной темой встречи является ситуация в Нагорном Карабахе.

«В повестке заседания обсуждаются широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха», - указали в Совбезе Армении.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

