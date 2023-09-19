Минобороны Азербайджана призвало население удалиться от военных объектов в Карабахе

Представители оборонного ведомства отметили, что информация о размещении оружия была передана при помощи SMS-сервиса армянским жителям Карабахского региона, также информирование населения осуществляется с помощью громкоговорителей и информационных листовок.

В Минобороны Азербайджана пообещали организовать охрану социальных, административных, медицинских, образовательных, религиозных и прочих объектов в соответствии с законами Азербайджана и нормами международного гуманитарного права. Также власти страны заявили, что окажут всю необходимую помощь женщинам, детям, пожилым людям, больным и инвалидам.

Ранее военный обозреватель Борис Рожин заявил, что Азербайджан хочет получить господство в небе над Нагорным Карабахом для обеспечения воздушного прикрытия для действий пехоты и техники. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

