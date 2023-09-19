Минобороны Азербайджана призвало население удалиться от военных объектов в Карабахе
Минобороны Азербайджана порекомендовало гражданскому населению не находиться вблизи от военных объектов и не поддерживать подразделения армянских войск, поскольку Вооруженные силы Армении разместили огнестрельное оружие вблизи мест проживания. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Представители оборонного ведомства отметили, что информация о размещении оружия была передана при помощи SMS-сервиса армянским жителям Карабахского региона, также информирование населения осуществляется с помощью громкоговорителей и информационных листовок.
В Минобороны Азербайджана пообещали организовать охрану социальных, административных, медицинских, образовательных, религиозных и прочих объектов в соответствии с законами Азербайджана и нормами международного гуманитарного права. Также власти страны заявили, что окажут всю необходимую помощь женщинам, детям, пожилым людям, больным и инвалидам.
Ранее военный обозреватель Борис Рожин заявил, что Азербайджан хочет получить господство в небе над Нагорным Карабахом для обеспечения воздушного прикрытия для действий пехоты и техники. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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