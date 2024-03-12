«Пашинян рискует»: Водолацкий уверен, что Армения не осмелится выйти из ОДКБ
Делая громкие высказывания, премьер-министр Армении идет по стопам Порошенко и Зеленского, однако народ республики не допустит выхода страны из ОДКБ, сказал НСН Виктор Водолацкий.
Армянская сторона пока не представила новых предложений в структуру ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) или федеральную пограничную службу РФ, поэтому говорить о том, что российские пограничники скоро покинут аэропорт Звартноц, преждевременно, заявил НСН зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники покинут международный аэропорт Еревана Звартноц до 1 августа 2024 года. Он также добавил, что республика выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит обязательства и не признает свою зону ответственности. Однако по словам Водолацкого, высказывания политика расходятся с действительностью.
«То, что говорит Пашинян, и то, что переведено в юридические документы – разные вещи. Сегодня мы работаем в рамках существующих международных соглашений, в том числе в рамках решений, которые принимались членами ОДКБ. Никаких новых пожеланий с армянской стороны и официальных документов в структуру ОДКБ или нашу федеральную пограничную службу пока не поступало. Когда это произойдет, тогда и будем рассматривать и принимать решения. Пока можно говорить, пугать, но Пашинян просто идет по пути Порошенко и Зеленского. Это не отражает мнения армянского народа, половина армян проживает в Российской Федерации. Никол Пашинян немного рискует, делая экстравагантные заявления в угоду своим новым западным хозяевам», - сообщил он.
Собеседник НСН также предположил, что вопреки громким заявлениям Пашиняна, Армения не покинет ОДКБ.
«ОДКБ начинает действовать в случае нападения на территорию Армении. Но на республику никто не нападал, что касается Карабаха, сам Пашинян, находясь за границей, сказал, что это не территория Армении. Когда человек с перепугу принимает неадекватные решения и обвиняет в этом третью сторону, это не красит его. ОДКБ выполняет свои обязательства, мы четко это увидели на примере Казахстана. Так будет и в отношении других участников. Если Армения все же покинет ОДКБ, это станет для нее серьезной потерей. Учитывая географическое положение республики, ее начнут рвать на куски. Думаю, армяне – мудрый народ, они не допустят, чтобы один человек, не любящий Армению, мог принимать подобные решения», - заключил он.
Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью «Радиоточке НСН» пояснил, что возможный вывод российских пограничников из международного аэропорта Звартноц в Ереване имеет символическое значение для Армении на фоне кризиса в отношениях с РФ.
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