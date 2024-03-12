«Пашинян рискует»: Водолацкий уверен, что Армения не осмелится выйти из ОДКБ

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники покинут международный аэропорт Еревана Звартноц до 1 августа 2024 года. Он также добавил, что республика выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит обязательства и не признает свою зону ответственности. Однако по словам Водолацкого, высказывания политика расходятся с действительностью.

«То, что говорит Пашинян, и то, что переведено в юридические документы – разные вещи. Сегодня мы работаем в рамках существующих международных соглашений, в том числе в рамках решений, которые принимались членами ОДКБ. Никаких новых пожеланий с армянской стороны и официальных документов в структуру ОДКБ или нашу федеральную пограничную службу пока не поступало. Когда это произойдет, тогда и будем рассматривать и принимать решения. Пока можно говорить, пугать, но Пашинян просто идет по пути Порошенко и Зеленского. Это не отражает мнения армянского народа, половина армян проживает в Российской Федерации. Никол Пашинян немного рискует, делая экстравагантные заявления в угоду своим новым западным хозяевам», - сообщил он.