В Армении заявили, что страна не нуждается в содействии Москвы
Армения способна самостоятельно и без помощи России обеспечивать работу пограничной службы аэропорта Звартноц. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.
Он напомнил, что присутствие российских пограничников в воздушной гавани изначально планировалось как поддержка молодой независимой Армении, за что Ереван благодарен Москве.
«Сейчас мы считаем, что Армения институционально способна осуществлять пограничную службу в аэропорту Звартноц... Мы говорим о полной реализации полномочий, потребности в поддержке российской стороны мы уже не чувствуем», - указал Мирзоян.
Он также добавил, что российская сторона была проинформирована об инициативе Еревана.
Ранее секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян заявил, что службу в ереванском аэропорту Звартноц должны нести армянские, а не российские пограничники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru