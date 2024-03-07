В Армении заявили, что страна не нуждается в содействии Москвы

Армения способна самостоятельно и без помощи России обеспечивать работу пограничной службы аэропорта Звартноц. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

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Он напомнил, что присутствие российских пограничников в воздушной гавани изначально планировалось как поддержка молодой независимой Армении, за что Ереван благодарен Москве.

«Сейчас мы считаем, что Армения институционально способна осуществлять пограничную службу в аэропорту Звартноц... Мы говорим о полной реализации полномочий, потребности в поддержке российской стороны мы уже не чувствуем», - указал Мирзоян.

Он также добавил, что российская сторона была проинформирована об инициативе Еревана.

Ранее секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян заявил, что службу в ереванском аэропорту Звартноц должны нести армянские, а не российские пограничники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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