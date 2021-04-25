Пашинян решил выдвинуться свою кандидатуру на досрочных выборах премьера
Премьер Армении Никол Пашинян решил баллотироваться на пост премьера от партии «Гражданский договор» на внеочередных выборах в Армении.
«Если народ решит, что я должен уйти с поста премьера, я исполню его волю, а если захочет, чтоб я продолжил работу на посту премьера, я также исполню волю народа», — цитирует ТАСС Пашиняна.
В воскресенье, 25 апреля, он объявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов в Армении, сообщает RT.
Желанием «рестартануть свою легитимность» назвал отставку Пашиняна перед досрочными выборами директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
«Шансы снова избраться на пост премьер-министра у него есть, и немалые. Порядка 30% населения, если выборы будут завтра, готовы голосовать за Пашиняна. Правда, есть огромное количество людей, которые не говорят о своих политических предпочтениях или не готовы голосовать вообще. Но среди тех, кто следит за политикой, за Пашиняна готово голосовать большинство. Таким образом, власть пытается рестартануть свою легитимность, пройдя через новые выборы уже после войны. Понятно, что впереди три месяца, оппозиционные силы будут этому противодействовать, но власть надеется проскочить между Сциллой и Харибдой», — заявил политолог.
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