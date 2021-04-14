Пашинян назвал срок ухода в отставку с поста премьер-министра Армении

Глава кабмина Армении Никол Пашинян уйдет в отставку в конце апреля. Об этом сообщает издание Aysor.am

Он отметил, что фракция «Мой шаг» выдвинет его кандидатуру на пост премьер-министра два раза, и также два раза не изберет его. При этом другие фракции предлагать свои кандидатуры премьера не будут. После этого парламент будет считаться распущенным, а новые выборы назначат на 20 июня 2021 года.

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Ранее о сроках отставки армянского премьера высказался руководитель аппарата Пашиняна Арсен Торосян. По его словам, глава кабмина подаст в отставку между 20 апреля и 5 мая.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:АрменияОтставкаНикол Пашинян
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