Пашинян провел телефонный разговор с Путиным
17 января 202512:52
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в правительстве республики.
Отмечается, что лидеры двух государств обсудили двусторонние вопросы. Кроме того, Пашинян и Путин затронули повестку Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru