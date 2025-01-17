Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в правительстве республики.

Путин и премьер Армении Пашинян проводят переговоры в Кремле

Отмечается, что лидеры двух государств обсудили двусторонние вопросы. Кроме того, Пашинян и Путин затронули повестку Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Телефонный РазговорАрменияНикол ПашинянВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры