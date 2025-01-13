Путин проведет переговоры с президентом Ирана 17 января

Переговоры главы российского государства Владимира Путина с президентом Исламской республики Иран Масудом Пезешкианом пройдут 17 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что лидеры обсудят перспективы расширения двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

«По окончании переговоров Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ», - отметили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предметной подготовки переговоров Путина и избранного президента США Дональда Трампа нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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