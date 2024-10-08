Путин и премьер Армении Пашинян проводят переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и руководитель правительства Армении Никол Пашинян проводят переговоры в Кремле. Сразу после их беседы в Большом Кремлевском дворце начнётся заседание Совета глав государств СНГ.

Перед встречей с Пашиняном Путин провел отдельные двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ключевая тема встреч российского президента с лидерами двух закавказских республик – налаживание нормальных отношений между Баку и Ереваном.

Москва сейчас выполняет функции председателя в СНГ. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кремль позиционирует сегодняшний саммит СНГ в качестве кульминации работы России как председательствующей в СНГ страны в текущем году. Всего в повестку включено 14 вопросов.

