Путин и премьер Армении Пашинян проводят переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин и руководитель правительства Армении Никол Пашинян проводят переговоры в Кремле. Сразу после их беседы в Большом Кремлевском дворце начнётся заседание Совета глав государств СНГ.
Перед встречей с Пашиняном Путин провел отдельные двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ключевая тема встреч российского президента с лидерами двух закавказских республик – налаживание нормальных отношений между Баку и Ереваном.
Москва сейчас выполняет функции председателя в СНГ. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кремль позиционирует сегодняшний саммит СНГ в качестве кульминации работы России как председательствующей в СНГ страны в текущем году. Всего в повестку включено 14 вопросов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Альпинисты из России погибли в горах Грузии
- Каждый пятый россиянин не получал повышение уже более пяти лет
- Путин и премьер Армении Пашинян проводят переговоры в Кремле
- С фигурантов дела о рекордной взятке в биткоинах взыскали 7,3 млрд рублей
- Сыгравшая Тосю Рязанова выступила против сериала по «Москва слезам не верит»
- Великобритания ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова
- СМИ: Попавшие в плен украинские разведчики отказались от обмена
- Нобелевскую премию по физике присудили за работы в области нейросетей
- Совет ЕС утвердил новый формат антироссийских санкций
- Путин назначил нового посла РФ в Омане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru