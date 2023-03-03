Пашинян предупредил об угрозе эскалации из-за блокировки Карабаха
Вдоль границы Армении и Азербайджана может произойти новое обострение, заявил в ходе выступления в бундестаге премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает ТАСС.
Глава правительства отметил, что связывающий Армению и Нагорный Карабах Лачинский коридор заблокирован уже более 80 дней. При этом Азербайджан утверждает, что трасса открыта, обратил внимание премьер.
Пашинян выразил опасение, что ситуация в Лачинском коридоре может стать началом новой эскалации. Политик обвинил Баку в «агрессивной риторике».
Инициативу «Западный Азербайджан» премьер Армении назвал подготовкой к агрессии против Еревана.
Пашинян ранее заявил, что Баку пытается добиться «исхода армян» из Нагорного Карабаха, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 516 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 512 / сут.
- СМИ: ЕС ответит санкциями на поставку Китаем оружия для России
- Зеленского рассмешили слова президента Латвии о территориальной целостности Украины
- Пашинян предупредил об угрозе эскалации из-за блокировки Карабаха
- Метрополитен-музей вновь изменил национальность Ивана Айвазовского
- США выделят новый пакет военной помощи Украине
- Китай отменит ограничения на въезд туристов из России
- Мелитополь стал столицей Запорожской области
- Экс-разведчик США Риттер допустил бунт ВСУ против Зеленского
- Суд арестовал обвиняемого в убийстве разработчика «Спутник V»
- Актер Назаров заверил, что отвечает отказом на предложения проспонсировать ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru