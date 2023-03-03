Пашинян предупредил об угрозе эскалации из-за блокировки Карабаха

Вдоль границы Армении и Азербайджана может произойти новое обострение, заявил в ходе выступления в бундестаге премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает ТАСС.

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Глава правительства отметил, что связывающий Армению и Нагорный Карабах Лачинский коридор заблокирован уже более 80 дней. При этом Азербайджан утверждает, что трасса открыта, обратил внимание премьер.

Пашинян выразил опасение, что ситуация в Лачинском коридоре может стать началом новой эскалации. Политик обвинил Баку в «агрессивной риторике».

Инициативу «Западный Азербайджан» премьер Армении назвал подготовкой к агрессии против Еревана.

Пашинян ранее заявил, что Баку пытается добиться «исхода армян» из Нагорного Карабаха, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный КарабахНикол Пашинян
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