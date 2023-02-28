Лавров: Создание КПП в Лачинском коридоре не предусмотрено
Создание контрольно-пропускных пунктов (КПП) в Лачинском коридоре не предусмотрено. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что режим функционирования Лачинского коридора должен полностью соответствовать самому первому трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН отмечал, что Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России.
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