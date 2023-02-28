Лавров: Создание КПП в Лачинском коридоре не предусмотрено

Создание контрольно-пропускных пунктов (КПП) в Лачинском коридоре не предусмотрено. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что режим функционирования Лачинского коридора должен полностью соответствовать самому первому трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН отмечал, что Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахСергей Лавров
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