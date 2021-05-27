Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил план урегулирования конфликта с Азербайджаном.
План включает в себя три пункта: отвод военных подразделений от армяно-азербайджанской границы, размещение на границе международных наблюдателей от России, Франции или США и уточнение границы при участии международных посредников.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал задержание Азербайджаном армянских военнослужащих похищением.
Накануне министерство обороны Азербайджана заявило о попытке военнослужащих Армении перейти государственную границу.
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