Азербайджан обвинил армянских военных в попытке перейти границу
Министерство обороны Азербайджана заявило о попытке военнослужащих Армении перейти государственную границу, сообщило РИА Новости. Задержаны шесть армянских военных.
Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что страны могут подписать мирный договор при условии, что каждая сторона признает суверенитет и неприкосновенность границ.
Азербайджанские военные 12 мая попытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны, сообщала RT.
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