Азербайджан обвинил армянских военных в попытке перейти границу

Министерство обороны Азербайджана заявило о попытке военнослужащих Армении перейти государственную границу, сообщило РИА Новости. Задержаны шесть армянских военных.

Делят озеро. Армения обвиняет Азербайджан в захвате территории

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что страны могут подписать мирный договор при условии, что каждая сторона признает суверенитет и неприкосновенность границ.

Азербайджанские военные 12 мая попытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны, сообщала RT.

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Фото: twitter.com/wwwmodgovaz
ТЕГИ:КонфликтАрменияАзербайджан
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