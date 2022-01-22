Пашинян поговорил по телефону с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Реализация договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху, а также вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы обсуждались политиками в ходе общения.
Также Путин и Пашинян отметили целесообразность продолжать работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Уточняется, что президент России по просьбе премьера Армении сообщил ему о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности РФ, пишет Газета.ru.
Также во время беседы поднимались темы перспектив дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ.
Предыдущая беседа премьер-министра Армении и президента России с аналогичной повесткой состоялась 12 января. Путин и Пашинян обменялись мнениями о ходе миротворческой миссии в Казахстане, поговорили о текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
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