Пашинян поговорил по телефону с Путиным

Реализация договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху, а также вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы обсуждались политиками в ходе общения.

Также Путин и Пашинян отметили целесообразность продолжать работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Уточняется, что президент России по просьбе премьера Армении сообщил ему о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности РФ, пишет Газета.ru.

Также во время беседы поднимались темы перспектив дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ.

Предыдущая беседа премьер-министра Армении и президента России с аналогичной повесткой состоялась 12 января. Путин и Пашинян обменялись мнениями о ходе миротворческой миссии в Казахстане, поговорили о текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

