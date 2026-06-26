Сарик Андреасян взялся за экранизацию «12 стульев»
Режиссёр Сарик Андреасян в Telegram-канале объявил, что приступил к работе над новой экранизацией романа «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
По его словам, будущий фильм сохранит классическую сюжетную основу романа. Съёмки стартуют летом 2027 года.
«Сценарий и кастинг в процессе. Как думаете кто из актеров идеально подходит на Бендера и Воробьянинова?» - написал он.
Наиболее заметными фильмами, снятыми по роману «Двенадцать стульев», считаются работы Леонида Гайдая (1971) и Марка Захарова (1976). В первом случае Остапа Бендера и Кису Воробьянинова сыграли Арчил Гомиашвили и Сергей Филиппов. Пять лет спустя эти роли исполнили Андрей Миронов и Анатолий Папанов.
Ранее продюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян заявил «Радиоточке НСН», что в России недостает экранизаций классической литературы, которые не пытались бы перепридумать произведения великих авторов.
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