Сарик Андреасян взялся за экранизацию «12 стульев»

По его словам, будущий фильм сохранит классическую сюжетную основу романа. Съёмки стартуют летом 2027 года.

«Сценарий и кастинг в процессе. Как думаете кто из актеров идеально подходит на Бендера и Воробьянинова?» - написал он.

Наиболее заметными фильмами, снятыми по роману «Двенадцать стульев», считаются работы Леонида Гайдая (1971) и Марка Захарова (1976). В первом случае Остапа Бендера и Кису Воробьянинова сыграли Арчил Гомиашвили и Сергей Филиппов. Пять лет спустя эти роли исполнили Андрей Миронов и Анатолий Папанов.

Ранее продюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян заявил «Радиоточке НСН», что в России недостает экранизаций классической литературы, которые не пытались бы перепридумать произведения великих авторов.

