Пашинян: Армения не будет против вступления Азербайджана в ЕАЭС
24 декабря 202120:15
Армения не будет выступать против вступления Азербайджана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр Армении Николь Пашинян, передает ТАСС.
Премьер также назвал одно условие - данный шаг должен вести к мирному развитию региона.
Ранее стало известно, что традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 28 декабря в Санкт-Петербурге.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru