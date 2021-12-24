Пашинян: Армения не будет против вступления Азербайджана в ЕАЭС

Армения не будет выступать против вступления Азербайджана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр Армении Николь Пашинян, передает ТАСС.



Премьер также назвал одно условие - данный шаг должен вести к мирному развитию региона.

Ранее стало известно, что традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 28 декабря в Санкт-Петербурге.