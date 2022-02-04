Пашинян планирует поездку в Турцию в марте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Турцию в марте для участия в дипломатическом форуме в Анталье. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает ТАСС.

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По словам политика, этот шаг, в том числе, позволит ускорить процесс примирения по вопросу Карабаха.

Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для того, чтобы отношения Армении и Турции наладились, необходимо разблокировать армяно-азербайджанские проблемы, а пока это не их решение, а попытка любыми средствами оформить победу. Об этом



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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:АрменияНикол Пашинян
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