Пашинян планирует поездку в Турцию в марте

По словам политика, этот шаг, в том числе, позволит ускорить процесс примирения по вопросу Карабаха.

Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для того, чтобы отношения Армении и Турции наладились, необходимо разблокировать армяно-азербайджанские проблемы, а пока это не их решение, а попытка любыми средствами оформить победу. Об этом





