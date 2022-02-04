Пашинян планирует поездку в Турцию в марте
Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Турцию в марте для участия в дипломатическом форуме в Анталье. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает ТАСС.
По словам политика, этот шаг, в том числе, позволит ускорить процесс примирения по вопросу Карабаха.
Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для того, чтобы отношения Армении и Турции наладились, необходимо разблокировать армяно-азербайджанские проблемы, а пока это не их решение, а попытка любыми средствами оформить победу. Об этом
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,5 млн+168 тыс. / сут.
Умерли
334 тыс.+682 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+58 449 / сут.
- В Перу разбился самолет с туристами
- В Турции зафиксирован рекордный прирост по суточным заражениям ковид
- Власти ФРГ намерены оштрафовать Telegram на €55 млн
- Пять человек погибли при сходе лавины в Австрии
- Бывшего главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 лет
- Трамп: Команда Байдена разрушила США всего за год
- Сборная России вышла в финал ЧЕ по мини-футболу
- «Соллерс груп» и Chery наладят выпуск электромобилей в России
- Источник: РФ разочарована реакцией Запада на главные требования Москвы по безопасности
- На сбой «ВКонтакте» поступило около 35 тыс. жалоб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru