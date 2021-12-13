В Турции заявили об открытии авиасообщения с Арменией

Турция запустит чартерное авиасообщение с Арменией. Об этом сообщили в турецком МИД, передает РИА Новости.

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Между Турцией и Армений до настоящего момента не было дипломатических отношений. Граница между странами была закрыта с 1993 года.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что страны настроены на нормализацию отношений. По его словам, стороны назначат спецпредставителей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТурцияАрменияСамолеты
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