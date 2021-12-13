В Турции заявили об открытии авиасообщения с Арменией

Между Турцией и Армений до настоящего момента не было дипломатических отношений. Граница между странами была закрыта с 1993 года.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что страны настроены на нормализацию отношений. По его словам, стороны назначат спецпредставителей.

