В Турции заявили об открытии авиасообщения с Арменией
13 декабря 202121:49
Турция запустит чартерное авиасообщение с Арменией. Об этом сообщили в турецком МИД, передает РИА Новости.
Между Турцией и Армений до настоящего момента не было дипломатических отношений. Граница между странами была закрыта с 1993 года.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что страны настроены на нормализацию отношений. По его словам, стороны назначат спецпредставителей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru