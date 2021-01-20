Пашинян: Остановить бои в Карабахе с меньшими территориальными потерями было невозможно

Такое заявление Пашинян сделал в ходе обращения к нации.

Ранее единый кандидат от армянской оппозиции Вазген Манукян заявил, что Пашиняна были возможности предотвратить войну в Нагорном Карабахе или вести ее таким способом, чтобы сохранить основные позиции. По его мнению, премьер во время боев в Карабахе плохо понимал, что происходит на фронте.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.

