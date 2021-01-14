Пашинян не виноват? Военный эксперт объяснил разгром армян в Карабахе

У премьера Армении Никола Пашиняна были возможности предотвратить войну в Нагорном Карабахе или вести ее таким способом, чтобы сохранить основные позиции. Между тем во время боев в Карабахе он плохо понимал, что происходит на фронте. Об этом заявил журналистам единый кандидат от армянской оппозиции Вазген Манукян.

Он также выразил мнение, что, если бы у власти оставался Серж Саргсян, война бы просто не началась. Пашинян, по словам Манукяна, свернул переговорный процесс по Нагорному Карабаху.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН объяснил, что винить одного Пашиняна в поражении армян нельзя.