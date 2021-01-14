Пашинян не виноват? Военный эксперт объяснил разгром армян в Карабахе

Полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН заявил о стратегических просчётах Еревана, которые были допущены ещё до прихода Пашиняна к власти.


У премьера Армении Никола Пашиняна были возможности предотвратить войну в Нагорном Карабахе или вести ее таким способом, чтобы сохранить основные позиции. Между тем во время боев в Карабахе он плохо понимал, что происходит на фронте. Об этом заявил журналистам единый кандидат от армянской оппозиции Вазген Манукян.

Он также выразил мнение, что, если бы у власти оставался Серж Саргсян, война бы просто не началась. Пашинян, по словам Манукяна, свернул переговорный процесс по Нагорному Карабаху.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН объяснил, что винить одного Пашиняна в поражении армян нельзя.

МИД РФ открестился от идеи передачи Азербайджану семи районов Карабаха «за просто так»

«Шансы не допустить такое поражение были. Но заниматься этим нужно было задолго до начала конфликта. В первую очередь - создавать мобильные резервы, которые могли бы парировать прорывы обороны на отдельных участках. И развивать, а по сути дела, выстраивать с нуля систему противовоздушной обороны, которая могла бы поддержать доминирование в воздушном пространстве со стороны сил Нагорного Карабаха. С тем, что было в реальности, добиться другого результата было фактически невозможно. Вооруженные силы Азербайджана опередили в отмобилизовании и стратегическом развертывании. Только средствами стационарной обороны такое наступление невозможно было отразить. Это была стратегическая ошибка. Но возлагать всю вину на одного руководителя совершенно неправильно. Это результат ошибок в военном строительстве на протяжении последних десятков лет», - отметил Мураховский.

Ранее Виктор Мураховский в эфире НСН дал прогноз, как будут дальше развиваться события в Нагорном Карабахе.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Виктор МураховскийНикол ПашинянНагорный Карабах
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры