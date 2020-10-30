Пашинян вновь высказался о российских миротворцах в Карабахе

Ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах может стать «оптимальный решением» конфликта. Об этом заявил глава парламента Армении Никол Пашинян. Его слова приводит The Daily Telegraph.

Кроме того, премьер-министр добавил, что размещением миротворцев из России возможно только в случае одобрения всеми сторонами конфликта.

Также Пашинян посчитал, что Европа должна предпринимать больше усилий для прекращения поддержки Азербайджана турецкой стороной.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха можно обеспечить с помощью российских военных наблюдателей.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном на спорной территории Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. 26 октября в силу вступило третье по счету соглашение между сторонами о прекращении военных действий. Однако стороны продолжают ожесточенные военные действия: ранее Азербайджан обстрелял города Степанакрет и Шуши. Кроме того, Министерство обороны Азербайджана сообщало о двух сбитых истребителях.

