Баку сообщил о двух сбитых армянских Су-25

Министерство обороны Азербайджана объявило об уничтожении двух боевых самолётов Армении. Как уточняется на сайте ведомства, штурмовики Су-25 были сбиты во втором часу дня по местному времени.

По версии Баку, эти самолёты собирались нанести удары по позициям вооружённых сил Азербайджана в Губадлинском направлении фронта в Нагорном Карабахе. Штурмовики сбиты средствами противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с армянской стороны Геранбойского и Тертерского районов. В азербайджанском городе Бард под обстрел попали журналисты The New York Times.

Между тем, Ереван обвинил Баку в нежелании подтверждать прекращение огня в зоне конфликта. По заявлению министерства иностранных дел Армении, Азербайджан избегает внедрения соответствующих верификационных механизмов, отмечает РИА ФАН.

Азербайджан и Армения нарушили уже третье по счёту перемирие, достигнутое последний раз при посредничестве США. На этом фоне переговоры министров иностранных дел двух стран, которые должны были состояться сегодня в Женеве, перенесены на завтра. В консультациях также должны принять участие представители Минской группы ОБСЕ, отмечает NEWS.ru.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку на этих переговорах будет требовать от Еревана возвращения двух районов в Нагорном Карабахе и части ещё одного. Эти территории с 90-ых годов прошлого века контролирует непризнанная Нагорно-Карабахская Республика.

