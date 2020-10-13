Пашинян обвинил Турцию в нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция несет ответственность за нарушение режима прекращения огня в Карабахе. Об этом сообщает Reuters.

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Армянский политик обвинил Турцию в саботаже режима прекращения огня. «Я убежден, что до тех пор, пока позиция Турции остается неизменной, Азербайджан не перестанет воевать», - цитирует его агентство.

По мнению Пашиняна, Турция пришла на Южный Кавказ, чтобы «продолжить политику, которую она проводит в Средиземноморье против Греции и Кипра, или в Ливии, или в Сирии, или в Ираке». Он добавил, что это экспансионистская политика. «И проблема в том, что армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием на пути реализации этой экспансионистской политики», - цитирует его агентство.

Азербайджан и Армения в ходе переговоров в Москве приняли решение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. В частности, в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что на южном направлении фронта напряжённая обстановка и перемирия нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияАрмения
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