Пашинян не исключил обращения в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах

По его словам, вопрос направления в регион дополнительной многонациональной миротворческой группировки можно будет обсуждать по истечении пятилетнего мандата миротворческого контингента России.

Он пояснил, что обратиться в СБ ООН сейчас Армения не может, так как «это будет означать, что мы обращаемся против России».

«Одно однозначно - после 2025 года, когда срок деятельности российских миротворцев истечет, мы должны принимать решения, исходящие из ситуации. Возможно, что необходимости в обращении в СБ ООН не будет, но возможно, что будет», - подчеркнул Пашинян.

Ранее Пашинян призвал российские власти предложить обсудить положение в Нагорном Карабахе в Совбезе ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».