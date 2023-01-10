Пашинян не исключил обращения в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то не исключено обращение Еревана в Совет безопасности ООН, сообщает «Интерфакс».
По его словам, вопрос направления в регион дополнительной многонациональной миротворческой группировки можно будет обсуждать по истечении пятилетнего мандата миротворческого контингента России.
Он пояснил, что обратиться в СБ ООН сейчас Армения не может, так как «это будет означать, что мы обращаемся против России».
«Одно однозначно - после 2025 года, когда срок деятельности российских миротворцев истечет, мы должны принимать решения, исходящие из ситуации. Возможно, что необходимости в обращении в СБ ООН не будет, но возможно, что будет», - подчеркнул Пашинян.
Ранее Пашинян призвал российские власти предложить обсудить положение в Нагорном Карабахе в Совбезе ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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