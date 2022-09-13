Пашинян и Путин обсудили обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе, сообщает РИА Новости.
Глава армянского правительства представил подробности «провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении». Стороны договорились поддерживать оперативную связь.
Напомним, на армяно-азербайджанской границе произошло боевое столкновение. Огонь велся из оружия различного калибра, в том числе минометов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- Пашинян и Путин обсудили обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе
- Постпред Чижов сообщил, вернутся ли отношения РФ и ЕС к докризисному уровню
- Украинские власти выступили за расширение санкций в отношении Москвы
- Киев запросила у Вашингтона дальнобойное оружие
- На Запорожской АЭС восстановлена вторая резервная линия
- Азербайджан: военные Армении совершили широкомасштабную провокацию
- Чижов: ЕС не может отступить в санкциях против России
- Швейцария не будет ограничивать въезд для граждан России
- Джонсон рассказал о состоянии Елизаветы II до ее смерти
- Делегация РФ на Генассамблее ООН до сих пор не получили визы США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru