Пашинян и Путин обсудили обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе, сообщает РИА Новости.

Азербайджанские военные разместились в Лачине в Нагорном Карабахе

Глава армянского правительства представил подробности «провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении». Стороны договорились поддерживать оперативную связь.

Напомним, на армяно-азербайджанской границе произошло боевое столкновение. Огонь велся из оружия различного калибра, в том числе минометов.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияАзербайджанВладимир ПутинНикол Пашинян
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