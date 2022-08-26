Азербайджанские военные разместились в Лачине в Нагорном Карабахе

«Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль», - написал глава государства в Twitter.

Ранее на этой территории размещались российские миротворцы. В связи с завершением строительства дороги в объезд Лачинского коридора Лачин, Забух и Сус перешли под контроль Баку; это предусмотрено подписанным в ноябре 2020 года трехсторонним соглашением Азербайджана, России и Армении по урегулированию ситуации в регионе.

