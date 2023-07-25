Пашинян: Армения потеряет государственность, если продолжит жить в среде конфронтации
Армения не может позволить себе долго жить в конфронтационной среде, потому что это приведет к потере государственности. Такое заявление сделал армянский премьер Никол Пашинян, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что на протяжении всего существования Армения была и действовала в логике конфронтации, которая являлась «самой большой проблемой во всех смыслах». По словам премьера, в таком ключе государство не могло и не сможет обеспечить долгосрочное развитие и безопасность.
Ранее, 21 июля, Никол Пашинян прокомментировал возможность новой войны с Азербайджаном. Он назвал новую войну с вероятной и обратил внимание, что парламенты двух стран пока не ратифицировали мирный договор, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Московская выставка «Панк-культура. Король и Шут» приедет в Санкт-Петербург
- Кабмин продлил срок восстановления Крымского моста до конца года
- Москвичей предупредили о граде и сильном ветре 26 июля
- Самолёт Сочи - Москва с отказавшим двигателем сел в Шереметьеве
- Патрушев заявил, что США делают все для эскалации конфликта на Украине
- Госдума запретила регистрацию на сайтах РФ с иностранной электронной почты
- В Греции потерпел крушение пожарный самолет
- Пашинян: Армения потеряет государственность, если продолжит жить в среде конфронтации
- Госдума одобрила бесплатный перевод до 30 млн рублей в месяц между своими счетами
- Профессор МГУ пропал в лесу в Тверской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru