Пашинян: Армения потеряет государственность, если продолжит жить в среде конфронтации

Армения не может позволить себе долго жить в конфронтационной среде, потому что это приведет к потере государственности. Такое заявление сделал армянский премьер Никол Пашинян, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что на протяжении всего существования Армения была и действовала в логике конфронтации, которая являлась «самой большой проблемой во всех смыслах». По словам премьера, в таком ключе государство не могло и не сможет обеспечить долгосрочное развитие и безопасность.

Ранее, 21 июля, Никол Пашинян прокомментировал возможность новой войны с Азербайджаном. Он назвал новую войну с вероятной и обратил внимание, что парламенты двух стран пока не ратифицировали мирный договор, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:АрменияНикол Пашинян

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