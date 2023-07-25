Пашинян: Армения потеряет государственность, если продолжит жить в среде конфронтации

Он отметил, что на протяжении всего существования Армения была и действовала в логике конфронтации, которая являлась «самой большой проблемой во всех смыслах». По словам премьера, в таком ключе государство не могло и не сможет обеспечить долгосрочное развитие и безопасность.

Ранее, 21 июля, Никол Пашинян прокомментировал возможность новой войны с Азербайджаном. Он назвал новую войну с вероятной и обратил внимание, что парламенты двух стран пока не ратифицировали мирный договор, сообщает «Радиоточка НСН».

