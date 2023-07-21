Пашинян оценил вероятность новой войны с Азербайджаном

Пашинян назвал новую войну с Азербайджаном вероятной. Политик обратил внимание, что парламенты двух стран пока не ратифицировали мирный договор.

Премьер-министр Армении обвинил Баку в геноциде и создании «гетто» в Нагорном Карабахе. Он призвал Россию оказать давление на власти Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что мирный договор с Арменией будет подписан до конца 2023 года. Условием он назвал отказ Еревана от территориальных претензий к Баку, передает «Радиоточка НСН».

