Пашинян оценил вероятность новой войны с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал возможность новой войны с Азербайджаном, пишет РИА Новости.
Пашинян назвал новую войну с Азербайджаном вероятной. Политик обратил внимание, что парламенты двух стран пока не ратифицировали мирный договор.
Премьер-министр Армении обвинил Баку в геноциде и создании «гетто» в Нагорном Карабахе. Он призвал Россию оказать давление на власти Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что мирный договор с Арменией будет подписан до конца 2023 года. Условием он назвал отказ Еревана от территориальных претензий к Баку, передает «Радиоточка НСН».
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