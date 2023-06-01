Пашинян: ситуация в Армении наносит удар по авторитету ОДКБ

Ситуация в Армении наносит удар по авторитету ОДКБ и будет иметь последствия для организации. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу CNN.

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По его словам, он разочарован деятельностью ОДКБ, как структурой, обеспечивающей национальную безопасность Армении.

Говоря о возможном выходе его страны из Организации договора о коллективной безопасности, Пашинян сообщил, что этот вопрос ещё не вышел из повестки дня.

«Этот вопрос обсуждается», - добавил армянский лидер.

Ранее Никол Пашинян заявил об отсутствии согласованного проекта мирного договора с Баку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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