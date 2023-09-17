Пашинян: Армения не меняет внешнеполитический вектор

Армения не намерена менять внешнюю политику, она направлена на интересы страны, передает ТАСС итоги брифинга премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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По его словам, внешнеполитическая работа властей прозрачна.

«Армения не может изменить вектор своей внешней политики в том смысле, что она всегда ориентирована в соответствии с государственными интересами Республики Армения», – подчеркнул Пашинян.

Ранее правительство Армении отправило Римский статут в парламент, и он будет ратифицирован в соответствии с позицией премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом политик заявил во время правительственного часа.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПолитикаАрменияНикол Пашинян

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