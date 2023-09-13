Армения ратифицирует Римский статут
13 сентября 202317:09
Правительство Армении отправило Римский статут в парламент, и он будет ратифицирован в соответствии с позицией премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом политик заявил во время правительственного часа.
При этом он уточнил, что решение Еревана не имеет никакого отношения к армяно-российскими отношениями, вопрос касается исключительно национальной безопасности страны.
Ранее Никол Пашинян пояснил, что процесс ратификации Римского статута начался в декабре прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru