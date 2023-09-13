Армения ратифицирует Римский статут

При этом он уточнил, что решение Еревана не имеет никакого отношения к армяно-российскими отношениями, вопрос касается исключительно национальной безопасности страны.

Ранее Никол Пашинян пояснил, что процесс ратификации Римского статута начался в декабре прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



