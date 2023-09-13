Армения ратифицирует Римский статут

Правительство Армении отправило Римский статут в парламент, и он будет ратифицирован в соответствии с позицией премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом политик заявил во время правительственного часа.

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При этом он уточнил, что решение Еревана не имеет никакого отношения к армяно-российскими отношениями, вопрос касается исключительно национальной безопасности страны.

Ранее Никол Пашинян пояснил, что процесс ратификации Римского статута начался в декабре прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:АрменияНикол Пашинян

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