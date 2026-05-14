Пасха может стать государственным праздником в России
В Госдуме подготовили проект закона о признании Пасхи государственным праздником, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Дмитрия Гусева.
При этом дополнительный выходной не предусматривается. Депутат указал, что в указе президента РФ об укреплении духовно-нравственных ценностей отдельно упоминается ведущая роль православия в развитии России, поэтому признание Пасхи госпраздником важно.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал инициативу и порекомендовал собрать консенсус. Кроме того, депутат предложил обсудить этот вопрос на предстоящей встрече парламентариев с главой Минтруда Антоном Котяковым.
Ранее стало известно, что россияне стали чаще читать православную литературу перед Пасхой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
