Россияне стали чаще читать православную литературу перед Пасхой

За последний год спрос на православные книги увеличился на 16%, а в период Великого поста рост составил уже 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно выросли продажи Библии — их объём увеличился в полтора раза. Основная аудитория покупателей религиозной литературы — клиенты старше 50 лет.



Аналитики сети также составили топ‑5 самых популярных православных книг за первый квартал текущего года: среди лидеров — произведение митрополита Тихона «Несвятые святые и другие рассказы», разные издания Библии (в том числе «Библия. Ветхий Завет» и «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета»), «Библия для начинающих» и «Молитвослов».



Рост интереса к духовной литературе в предпасхальный период подчёркивает сохраняющуюся значимость религиозных традиций в жизни россиян и демонстрирует устойчивый спрос на православные издания среди читателей разных поколений.

Ранее в Роскачестве рассказали, что в период Пасхи важно соблюдать умеренность в еде, чтобы избежать проблем с пищеварением, напоминает «Радиоточка НСН».

