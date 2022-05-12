Пасечник: Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска
Луганская народная республика и Россия открыли дополнительные пункты пропуска, чтобы люди смогли вывезти прошлогодний урожай. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, открыты пункты пропуска Меловое-Чертково и Просяное-Бугаевка в направлении Кантемировки, а также Канешевка в направлении на Белгород.
Пасечник также отметил, что на данный момент решается вопрос об открытии железнодорожного пункта пропуска Лантратовка-Валуйки.
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