Пасечник: Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска

Луганская народная республика и Россия открыли дополнительные пункты пропуска, чтобы люди смогли вывезти прошлогодний урожай. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, открыты пункты пропуска Меловое-Чертково и Просяное-Бугаевка в направлении Кантемировки, а также Канешевка в направлении на Белгород.

Пасечник также отметил, что на данный момент решается вопрос об открытии железнодорожного пункта пропуска Лантратовка-Валуйки.

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ФОТО: РИА Новости
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