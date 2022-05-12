Пасечник: Россия и ЛНР открыли дополнительные пункты пропуска

По его словам, открыты пункты пропуска Меловое-Чертково и Просяное-Бугаевка в направлении Кантемировки, а также Канешевка в направлении на Белгород.

Пасечник также отметил, что на данный момент решается вопрос об открытии железнодорожного пункта пропуска Лантратовка-Валуйки.

