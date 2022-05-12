Пасечник: Интеграция с Россией - единственно верный путь для ЛНР

По его словам, восемь лет назад большинство жителей субъекта поддержало решение о его провозглашении. Пасечник добавил, что за это время они «прошли немало испытаний». Он также заверил, что вместе жители ЛНР смогут «обеспечить достойную, стабильную жизнь детям и всем последующим поколениям».

Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что включение Херсонской области Украины в состав России невозможно без проведения референдума, так как эта процедура должна происходить с соблюдением международного права.