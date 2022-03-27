Пасечник допустил проведение референдума о присоединении ЛНР к России
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник считает, что в республике в ближайшее время может состояться референдум по вопросу присоединения к России.
«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет»,— цитирует заявление Пасечника «Луганский информационный центр».
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Российский лидер объяснил свое решение происходящим в Донбассе «ужасом и геноцидом», напоминает Газета.ру. Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля.
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