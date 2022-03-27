Пасечник допустил проведение референдума о присоединении ЛНР к России

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет»,— цитирует заявление Пасечника «Луганский информационный центр».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Российский лидер объяснил свое решение происходящим в Донбассе «ужасом и геноцидом», напоминает Газета.ру. Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля.

