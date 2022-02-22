В ЛНР допустили восстановление границ Луганской области
Для восстановления исторических границ Донецкой и Луганской областей есть все основания, считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
«Это было зафиксировано достаточно давно в конституциях и ДНР (Донецкой народной республики - НСН), и ЛНР, границы наши проходят по административным границам бывшей Луганской и Донецкой областей, на этих территориях проходили референдумы, поэтому у нас есть для этого все основания, и формальные, и неформальные», — заявил Мирошник в эфире Youtube-канала «Соловьев live».
По мнению представителя ЛНР, на Украине грядет серьезный кризис власти, и республика обладает хорошими шансами восстановить границы и вернуть свои земли.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, однако пока неизвестно, в каких границах РФ признает республики Донбасса. По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, признание ДНР и ЛНР запланировано в фактически установленных границах.
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