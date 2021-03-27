Пасечник: Донбасс станет частью России

«Мы движемся в правильном направлении… У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим отстаивать наши интересы!» - говорится в официальном сообщении.

По словам Пасечника, республики самостоятельно выбрали «курс на интеграцию с Россией» в 2014 году.

«Фактически мы уже с ней. Российская Федерация постоянно оказывает помощь, без которой Донбасс не выжил бы, – это и политическое, и гуманитарное, и экономическое содействие. Гуманитарные конвои, "белые Камазы" уже стали символом братской помощи России Донбассу», - подчеркнул глава ЛНР.

По словам Пасечника, Донбасс и Россия «никогда никому не насаждали Русский мир». При этом он отметил, что украинские неофашисты, которых поддерживают США и другие страны Запада, смогли «запугать здравомыслящие силы на Украине».

«Поэтому Донбасс сейчас является по сути рупором истинных чаяний и устремлений большинства жителей Украины, которые всегда были частью Русского мира», - заявил Леонид Пасечник.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН также высказал мнение о том, что со временем Донбасс войдет в состав России.

«Где будет Донбасс? Однозначно, он будет с нами. Если обозначить сегодняшнюю ситуацию, что есть Русский мир и есть Украинский мир, то, конечно, Донбасс будет с Русским миром. Донбасс – это Россия, а не Украина. Я вам больше скажу. Пройдет еще какое-то время, и Украина тоже вернется в лоно Русского мира. Никуда она не денется», - сказал сенатор.

