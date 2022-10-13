ПАСЕ призвала Европу объявить Россию «террористическим режимом»

В тексте резолюции, которая опубликована на сайте собрания, также заявлено о необходимости «оказывать максимальное давление на Россию» и рекомендовано «предоставить финансовую поддержку восстановлению Украины».

На голосовании присутствовали только 100 из 612 числящихся в составе ассамблеи депутатов, 99 из них одобрили поправку, в которой Россия называется РФ «террористическим режимом».

Ранее американские сенаторы Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев внесли в конгресс законопроект о включении России в список стран — спонсоров терроризма, сообщает RT.

