ПАСЕ призвала Европу объявить Россию «террористическим режимом»
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о российской агрессии против Украины, в которой призвала страны Европы признать Россию «террористическим режимом».
В тексте резолюции, которая опубликована на сайте собрания, также заявлено о необходимости «оказывать максимальное давление на Россию» и рекомендовано «предоставить финансовую поддержку восстановлению Украины».
На голосовании присутствовали только 100 из 612 числящихся в составе ассамблеи депутатов, 99 из них одобрили поправку, в которой Россия называется РФ «террористическим режимом».
Ранее американские сенаторы Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев внесли в конгресс законопроект о включении России в список стран — спонсоров терроризма, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Песков заявил, что не знает о докладах Путину про гибель мобилизованных в ходе СВО
- СМИ: Песков подчеркнул неизбежность приобретения российского газа Европой
- ПАСЕ призвала Европу объявить Россию «террористическим режимом»
- Заместитель муфтия из Омской области погиб во время СВО
- МВФ: вероятность наступления глобальной рецессии составляет 25%
- Курский губернатор заявил об обстреле двух поселков со стороны Украины
- Шольц обвинил Путина в крестовом походе против Запада
- Песков ответил на слова Зеленского об ударе России по газовой инфраструктуре
- «Локомотив» назначил Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера
- Миронов назвал паникерами уехавших из-за мобилизации россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru