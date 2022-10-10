ПАСЕ присудила Кара-Мурзе* премию в области прав человека
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) присудила признанному в России иноагентом публицисту Владимиру Кара-Мурзе премию имени Вацлава Гавела, сообщает ТАСС.
Данная премия присуждается за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за её пределами. В отсутствие лауреата председатель ассамблеи Тини Кокс вручил диплом супруге Кара-Мурзы Евгении. Трансляция из Страсбурга велась на сайте ПАСЕ.
Ранее адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров заявил, что его подзащитному предъявили обвинение в госизмене по трем эпизодам, заключающимся в выступлениях с критикой российских властей на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне, пишут «Известия».
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