ПАСЕ присудила Кара-Мурзе* премию в области прав человека

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) присудила признанному в России иноагентом публицисту Владимиру Кара-Мурзе премию имени Вацлава Гавела, сообщает ТАСС.

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Данная премия присуждается за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за её пределами. В отсутствие лауреата председатель ассамблеи Тини Кокс вручил диплом супруге Кара-Мурзы Евгении. Трансляция из Страсбурга велась на сайте ПАСЕ.

Ранее адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров заявил, что его подзащитному предъявили обвинение в госизмене по трем эпизодам, заключающимся в выступлениях с критикой российских властей на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Права ЧеловекаПремияПАСЕ
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