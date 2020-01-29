ПАСЕ отметила выполнение Россией ряда рекомендаций

В частности, упоминается прогресс в плане выполнения Минских соглашений, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа. Как пример позитивной динамики отмечен факт участия России в обмене удерживаемыми лицами с Украиной. Кроме того, был возвращен один из разыскиваемых в связи со крушением рейса MH17 в Донбассе, добавили в комитете ПАСЕ.

Проект резолюции будет рассмотрен на заседании ПАСЕ в среду, 29 января.

Вопрос о полномочиях российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы возник 27 января с подачи ряда депутатов, в том числе члена делегации Литвы Эмануэлиса Зингериса, напоминают «Известия». Группа депутатов заявила, что в России якобы не соблюдаются решения ЕСПЧ. Между тем, 28 января вице-спикер Госдумы Пётр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ 132 голосами против 117 при трёх недействительных бюллетенях.

