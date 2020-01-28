Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой избран вице-спикером

28 января 202021:15

Зампредседателя Госдумы Пётр Толстой станет вице-спикером Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

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Как стало известно, по результатам голосования в ассамблее глава российской делегации в ПАСЕ и зампред Госдумы Петр Толстой выбран вице-спикером: "за" проголосовали 132 парламентария, против высказалось 117. Всего в выборах участвовало 252 парламентария, но три голоса комитет признал недействительными.

Ранее Комитет ПАСЕ высказался за подтверждение полномочий делегации РФ, несмотря на то, что британский парламентарий, а также представители Литвы и Латвии предлагали оспорить полномочия российской делегации.



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ФОТО: РИА Новости
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