Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой избран вице-спикером

Как стало известно, по результатам голосования в ассамблее глава российской делегации в ПАСЕ и зампред Госдумы Петр Толстой выбран вице-спикером: "за" проголосовали 132 парламентария, против высказалось 117. Всего в выборах участвовало 252 парламентария, но три голоса комитет признал недействительными.

Ранее Комитет ПАСЕ высказался за подтверждение полномочий делегации РФ, несмотря на то, что британский парламентарий, а также представители Литвы и Латвии предлагали оспорить полномочия российской делегации.





