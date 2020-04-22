Партия Зеленского решила трудоустроить Михаила Саакашвили

Ранее Михаил Саакашвили высказал мнение о том, что Украина, в отличие от России, не готова к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса и падением цен на нефть. В интервью «Седьмому каналу» он заявил, что Киев ждет «зона турбулентности».

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области считает, что по украинской экономике пройдет не просто шторм, а «настоящее цунами». Если России поможет пережить кризис «подушка безопасности» в объеме 600 млрд долларов из резервных фондов, то Украина «попадет в зону турбулентности».

Ранее экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что ситуация с коронавирусом спровоцирует возвращение тысяч украинцев на родину и подхлестнёт безработицу, но властям будет, чем оправдаться. Массовое возвращение соотечественников на Украину эксперт назвал дополнительным ударом по экономике страны.