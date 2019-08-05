В партии Зеленского расписались в невозможности вернуть Донбасс и Крым законным способом

Он отметил, что война в Донбассе по-прежнему остается одной из ключевых проблем в стране. Разумков отметил, наступления мира на этой территории, а также ее возвращения в состав Украины вместе с Крымом ждут «все», цитирует его Газета.ру. Однако, вместе с тем, лидер партии уточнил, что этот вопрос невозможно решить с помощью принятия новых законов.

Наряду с тем, Разумков сообщил, что этот вопрос будет поднять для обсуждения в стенах Рады, уточняет РЕН ТВ. Также он добавил, что главное условие на пути к решению этой проблемы – желание закончить войну, пишет Life.ru.

Ранее первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша в эфире одного из украинских телеканалов призвал решить проблему неподконтрольного Донбасса радикально: убить всех людей, которые с оружием в руках выступили против Киева. Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) заявил в эфире НСН, что подобные кровожадные заявление украинские чиновники делали на протяжении всех пяти лет с момента начала конфликта на востоке Украины.

