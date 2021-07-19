Партия «СР — За правду» предложила КПРФ объединиться после выборов в Госдуму
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову объединиться после выборов в Госдуму России для создания единой парламентской коалиции, сообщило РИА Новости.
Прилепин отметил, что у партий практически нет идеологических разногласий. Он добавил, что России нужна сильная лево-патриотическая партия, которая сможет дать отпор оппонентам на всех направлениях.
Выборы в Госдуму пройдут пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. На выборах будут представлены обе политические партии.
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