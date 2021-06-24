Прилепина выгнали со съезда КПРФ, куда он приехал с предложением об объединении

Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля

Сотрудников сферы доставки в Москве обязали вакцинироваться

Москвичей призывают сдавать плазму с антителами к коронавирусу

Более 2,2 млн москвичей старше 50 лет пользуются услугами на mos.ru

Заявления на регистрацию брака подаются в ЗАГСы Москвы всё чаще онлайн