Прилепина выгнали со съезда КПРФ, куда он приехал с предложением об объединении

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин неожиданно приехал на съезд партии КПРФ, чтобы предложить меморандум об объединении левой коалиции, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что подписать меморандум предлагает 19 августа и сразу же приступить к совместной работе.

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Однако коммунисты восприняли его визит негативно и выгнали с мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе политика.

Ранее Прилепин называл объединение с КПРФ важной целью, так как эта стратегия будет способстсовать объединению левых сил в целом.

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Фото: facebook.com/zaharprilepin
ТЕГИ:КПРФЗахар Прилепин
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