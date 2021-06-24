Прилепина выгнали со съезда КПРФ, куда он приехал с предложением об объединении
Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин неожиданно приехал на съезд партии КПРФ, чтобы предложить меморандум об объединении левой коалиции, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что подписать меморандум предлагает 19 августа и сразу же приступить к совместной работе.
Однако коммунисты восприняли его визит негативно и выгнали с мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе политика.
Ранее Прилепин называл объединение с КПРФ важной целью, так как эта стратегия будет способстсовать объединению левых сил в целом.
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